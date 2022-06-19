Önce yalanladı sonra itiraf etti! İrem Sak sevgilisiyle Kuruçeşme'de el ele görüntülendi!
Son olarak özel bir platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" dizisinde canlandırdığı Mine karakteri ile adından söz ettiren, oyunculuğu ile beğeni toplayan İrem Sak, aşkını itiraf ettiği kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi ile Kuruçeşme'de el ele görüntülendi. Basın mensuplarını görünce şaşıran çift " İyi akşamlar" dedi.
Birçok proje ile adından söz ettiren, son olarak özel bir platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" dizisinde canlandırdığı Mine karakteri ile hafızalara kazınan oyunculuğu ile beğeni toplayan İrem Sak, önce yalanladığı sonra aşkını itiraf ettiği kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi ile Kuruçeşme'de el ele objektiflere takıldı. Basın mensuplarını görünce ne yapacağını şaşıran çift, soruları yanıtsız bıraktı.
Sevgilisiyle objektiflere takıldı
Kuş Uçuşu dizisinde Mine karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu İrem Sak, bir süredir kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor. Çift, akşam Kuruçeşme'de görüntülendi.
"Kuş Uçuşu" dizisinde rol almıştı
Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu İrem Sak, şimdilerde Kuş Uçuşu dizisinde hayat verdiği Mine karakteri ile adından söz ettiriyor.
Kuruçeşme'de el ele
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren İrem Sak ile kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan el ele çıkarken objektiflere yansıdı.