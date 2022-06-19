Önce yalanladı sonra itiraf etti! İrem Sak sevgilisiyle Kuruçeşme'de el ele görüntülendi!

Birçok proje ile adından söz ettiren, son olarak özel bir platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" dizisinde canlandırdığı Mine karakteri ile hafızalara kazınan oyunculuğu ile beğeni toplayan İrem Sak, önce yalanladığı sonra aşkını itiraf ettiği kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi ile Kuruçeşme'de el ele objektiflere takıldı. Basın mensuplarını görünce ne yapacağını şaşıran çift, soruları yanıtsız bıraktı.