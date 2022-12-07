Önce sağanak ve sis sonra da fena kar geliyor! Meteoroloji il il uyardı tedbirinizi alın

Özellikle İstanbullu bu sene kar ne zaman yağacak diye heyecanla beklerken yurdun doğusu çoktan beyaza büründü bile. Meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu tahminini yayınladı. Yurdun kuzey ve batısında sağanak yağış etkili olurken, doğusunda ise yer yer kuvvetli yoğun kar yağışı görülecek.