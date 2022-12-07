Önce sağanak ve sis sonra da fena kar geliyor! Meteoroloji il il uyardı tedbirinizi alın
Havaların iyice soğuması ve kış aylarının başlaması ile birçok ilde kar yağışı başladı. Yurdun doğusunda birçok il beyaza bürünürken batı kesimlerde henüz kar yağışı yok. Meteoroloji haritalı 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bitlis, Muş, Erzurum, Ağrı ve Van çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Özellikle İstanbullu bu sene kar ne zaman yağacak diye heyecanla beklerken yurdun doğusu çoktan beyaza büründü bile. Meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu tahminini yayınladı. Yurdun kuzey ve batısında sağanak yağış etkili olurken, doğusunda ise yer yer kuvvetli yoğun kar yağışı görülecek.
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinin yağmurlu olması beklenirken Bitlis, Muş, Erzurum, Ağrı ve Van çevrelerinin ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise kuzeybatıda artarken diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara'da ise bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak.
Van'da yılın ilk karı yağdı
Yurdun çeşitli noktaları mevsimin ilk karıyla tanışmaya başlarken son olarak Van'da ilk kar yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşan kentte öğrenciler okula lapa lapa yağan karın altında yürüyerek gitti.