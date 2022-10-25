Önce Masterchef sonra Survivor... Yasin Obuz yeni mesleğiyle paraya para demiyor!
Katıldığı yemek programlarıyla adını duyuran Yasin Obuz ardından Survivor'a katılarak ününe ün katmıştı. Şimdilerde ekranlardan ve gözden uzak bir yaşamı tercih eden Yasin Obuz'un yeni mesleğiyle büyük paralar kazandığı dedikoduları ortaya yayıldı. İşletmecilik yapan Yasin Obuz'la ilgili olarak 'paraya para demiyor' yorumları yapılıyor.
Televizyon programlarına katıldıktan sonra şöhrete kavuşup bir fenomen haline gelen Yasin Obuz, şimdilerde ekranlarda görünmüyor. Programlarda her hareketi ile kendinden söz ettiren Obuz, şimdilerde yeni işletmesiyle gündeme geldi.
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Şöhreti tatmadan önce Sirkeci'de pilavcılık yapan Yasin Obuz'un yeni işletmesi ortaya çıktı.
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Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz; futbol, jimnastik, basketbol gibi alanlara ilgi duydu.
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Sporu hayatının bir parçası haline getirmek isteyen Obuz, Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.
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