Omicron'un yeni semptomu! Yalnızca uyurken çıkıyor
Omicron'un her geçen gün yeni bir semptomu ortaya çıkıyor. Çok kısa sürede yayılan bu varyant, her ne kadar daha hafif geçirildiğine dair bilgilerle gelse de alışkın olunmayan birçok belirti ile ortaya çıkıyor.
Covid-19 semptomlarına bir yenisi eklendi. Uyku felci olarak bilinen yeni bu durum, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin web sitesinde "uyanırken veya uykuya dalarken hareket edemediğiniz veya konuşamadığınız zaman" dilimi olarak tanımlanıyor.
Yeni semptom uyku felci!
Uykuda ortaya çıkan gece terlemesi daha önce bildirilmişti. Fakat şimdi gelen yeni bildirimler, sıklıkla uyku felci durumunun ortaya çıktığını belirtiyor.
Uyku felci hissi, yaşayan kişiler için oldukça "korkunç" bir deneyim olarak nitelendiriliyor. Her ne kadar İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, bu semptomun zararsız olduğu ve çoğu insanın hayatında mutlaka bir veya iki kez yaşayacağını belirtse de birçok insan bu belirtiden oldukça rahatsız olduğunu dile getiriyor.
GlasgowLive, adlı yayın kuruluşunda yapılan açıklamada bu uyku felci durumunu, birinin odanızda olduğunu veya bir şeyin size aşağıya ittiğini hissettiren bir an olarak nitelendiriyor. Fakat bu his, birkaç dakika sürerek sizi oldukça rahatsız hissettirebilir.