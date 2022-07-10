Omicron varyantının yeni belirtisi ortaya çıktı! Uyurken...
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının son günlerde ülkemizde artması birçok kişiyi tedirgin ediyor. Biyokimya uzmanı profesör Luke O’Neill, Omicron varyantının yeni bir belirtisini açıkladı.
Son günlerde dünya üzerindeki pek çok ülkede koronavirüs vakalarının artmasıyla bilim insanları Omicron varyantının BA.5 alt türü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Biyokimya uzmanı profesör Luke O’Neill, uyurken aşırı terlemenin Omicron varyantının yeni bir belirtisi olabileceği konusundan insanları uyardı.
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Trinity College’da görevli profesör O’Neill, İrlanda medyasına konuştu.
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Koronavirüsün değişime uğradığına dikkat çeken O’Neill, yeni ve daha önce bilinmeyen belirtilerin görüldüğünü söyledi.
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