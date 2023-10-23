Ölürlerse tanıyalım diye kollarına 'ölüm künyesi' yazılıyordu! Katledilen çocuklar o yazılardan bulundu

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Hastane, okul, ev sivillerin yaşadığı tüm yerleri hedef aldı. Şu ana kadar 4.561 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. 17 gündür devam eden katliamda en kanlı saldırı Ekim'deki El-Ehli Bapsit Hastanesi'nde yaşandı.