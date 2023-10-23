Ölürlerse tanıyalım diye kollarına 'ölüm künyesi' yazılıyordu! Katledilen çocuklar o yazılardan bulundu
İSRAİL katliamlarına 17. gününde de devam ederken Gazze'den yürek yakan fotoğraflar geldi. Aileler 'ölürse kimliği tespit edilsin' diye çocuklarının kollarına kalemle künyelerini yazıyordu. O çocuklardan bazıları İsrail bombalarıyla öldü ve kimlikleri kollarına ve vücutlarının değişik yerlerine yazılan o künyelerden bulundu. İşte ciğer dağlayan o fotoğraflar...
İsrail, masum Gazze halkına ölüm yağdırdı. Doğmamış çocukları, masum bebekleri, kadınları hedef aldı. Aileler, çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanımamaktan korktuğu için yürekleri yakan bir yönteme imza attı. Evlatlarının isimlerini kollarına bileklerine kazıdı. 'Ölüm künyesi' denilen o yazılar, tüm dünyanın sessiz kaldığı insanlık dramının en acı kanıtıydı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Hastane, okul, ev sivillerin yaşadığı tüm yerleri hedef aldı. Şu ana kadar 4.561 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. 17 gündür devam eden katliamda en kanlı saldırı Ekim'deki El-Ehli Bapsit Hastanesi'nde yaşandı.
Katil İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişinin de kimliğinin tespit edilemediği açıklandı. İşte bu olay, Gazzeliler'in endişelerini katladı. Aileler, çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanımamaktan korktuğu için yürekleri yakan bir yönteme imza attı.
Aileler, göz bebekleri evlatlarını bir saldırıda bulabilmek için avuçlarına, kollarına ve bacaklarına ismini yazdı. 'Ölüm künyesi' denilen bu yazılar, Gazze'de yaşanan insanlık dramının en büyük kanıtıydı.