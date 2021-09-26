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Ölümü göze alıp tırmandı! Batman'da kayalardan topladı: Hastalara veriyoruz

Demirören Haber Ajansı
Ölümü göze alıp tırmandı! Batman'da kayalardan topladı: Hastalara veriyoruz

BATMAN'da beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız babasından öğrendiği tehlikeli işi hobi olarak sürdürüyor.

Ölümü göze alıp tırmandı! Batman'da kayalardan topladı: Hastalara veriyoruz

Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde dağlık bölgede, kaya oyuklarındaki bal için, ölümü göze aldıklarını söyleyen bölge halkı, kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmandıklarını ve balı çıkardıklarını belirtiyor.

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Ölümü göze alıp tırmandı! Batman'da kayalardan topladı: Hastalara veriyoruz

 Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak Aydınlı köyü mevkisindeki kayalıklara tırmanıp, balı topladığını söyledi.

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Ölümü göze alıp tırmandı! Batman'da kayalardan topladı: Hastalara veriyoruz

Yıldız  "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az" dedi.

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Ölümü göze alıp tırmandı! Batman'da kayalardan topladı: Hastalara veriyoruz

Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır." ifadelerini kullandı.

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