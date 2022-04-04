'Ölüm orucuna başladım' diyen Sevda Demirel anlattı: Göğsüne yattım çığlık çığlığa ağladım, milletvekilleri bile...
Hande Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalara kazınan şarkıcı ve eski model Sevda Demirel, Habertürk'ten Aytekin Teker'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Will Smith bir tokat attı, yine gündem oldun...
Nerede bir tokat atılsa ben konuşuluyorum. Bu galiba mezara kadar böyle gidecek... Buna engel olamıyorum, o yüzden artık ti'ye alıyorum, eğleniyorum. Bugün tekrar bakınca da Will Smith'in tokadından daha da sert vurmuşum...
Eşin ya da sevgilin böyle bir davranışta bulunsa ne yapardın?
Her kadın çok mutlu olur. Dünya gördü ki, Will Smith karısının bu zayıf durumunun asla konuşulmasını istemiyor ve eşini koruyor. Her kadın sahiplenilmeyi sever ama asla tokat atmasını istemezdim.
Ama sen de tokat attın...
Benim davam çok başkaydı. Bana atılan bir iftira ile günlerce mücadele ettim ve aklandım. Aklanmış olmama rağmen bana edilen bir hakaret vardı. Hande bu olayın yaşanması için beni zorladı, ben de dayanamadım.
Bugün o tokadı yine atar mıydın?
Bu tokadın bende çok gel-giti oldu. Bugün olsa belki de daha şiddetli tepki gösterirdim, belki de daha sakin davranırdım. Hande bana destek olması gerekirken, bir kadın dayanışması göstermeliyken konuyu farklı yerlere çekti.