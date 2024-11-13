Ölüm ne renktir anne? Siyah mı? Beyaz mı?

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde yangın çıktı…

Evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2), Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetti. Anne Melisa Akcan; topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evinin kül olduğunu ve evlatlarının yanarak can verdiğini gördü.

Tarifsiz bir acıyı yaşadı Melisa...

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Melisa Akcan'ın Aydın'da yaşayan amcası Yılmaz Açar, Akcan ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu o nedenle "Hem devlet hem de biz yardım ediyorduk. Elimizden geleni yapardık. Aydın'da yaşadığım için ara ara gelip, çocuklara bakarak bir ihtiyaçları varsa destek oluyorduk. En son 2 ay önce geldim. Babaları da 1,5 senedir açık cezaevinde. O da izinli olduğu zaman gelip, çocuklarını görüyormuş. Kardeşim, Melisa'ya iki çocuğu yanına almayı, diğer çocukları da yurda vermeyi teklif etti. Ama bu teklifi kabul etmedi. Ayrıca sosyal hizmetler de bu çocukları almak istedi ancak yine vermediler. Yaşanan bu olayda anne ve babanın ihmali var. İçim yanıyor, çok üzgünüm" dedi.

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından 5 kardeşin hayatını kaybetmesi ile ilgili alınan bilgiye göre, Akcan Ailesi, Bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile destekleniyor olmasına rağmen ilave desteklerle birlikte, aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlanmış. Bir de bu yıl içinde Bakanlık ekipleri ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirmiş.

Fakat aile sunulan imkânı kabul etmemiş, çocuklarının alınması durumunda “kendimize zarar veririz”, “Çocuklarımızı asla vermeyiz” demişler.

Evlatlarını sevdiklerinden, onlardan ayrılmak istemeyişlerindendir bu tepki.

Çocukların hepsi anneye muhtaçlar. Çocuklar ve anneleri ayrılmadan birlikte olmaları sağlanamaz mıydı?

Hiçbir kadın zorunda olmasa hurdacılık yaparak geçimini sağlamak istemez, hele ki evde 5 çocuğu bırakarak ...

Melisa Akcan'ın kardeşi Evren Acar, sosyal medya hesabından yeğeni Nefes’in fotoğrafını paylaşıp, "Nefesim, prensesim, dayısının bir tanesi, nurlar içinde uyu. Melek oldun sen" diyor.

Peki adama şunu sormazlar mı?

Dayısın ya neden kardeşine ve yeğenlerine el uzatmadın, o genç kadını neden 5 çocukla sefalete mahkûm ettin.

Melisa belli ki evlilikle ilgili yanlış kararlar vermiş 27 yaşında 5 çocuk sahibi olmuş. Ailesi bu kadına neden sahip çıkmamış? Felsefe öğretmeni bir babanın kızı Melisa. Hayatın bir noktasında hepimiz hata yapabiliriz, yapılan hatayı görmemizi sağlayan ya da hataya rağmen sahip çıkanın aileler olması gerekmez mi?

Kurban rolüne saplanıp kalmış olan Melisa’ya ve 5 evladına sağlıklı yaşam için gerekli fiziksel şartların hazırlanması gerekirdi. Anayasanın ikinci maddesine göre sosyal devlet olmak bunu gerektirir. Selçuklu’daki kamu kurumları ve kuruluşları hatta STK’lar böyle bir mağduriyeti nasıl atlayabilir ki…

Melisa anne olarak mağduriyeti zirvede yaşadı. Yanında acısını paylaşacak eşi yok, anne babası yok…

Melisa masum,

Melisa gençlik hatasının bedelini 5 yavrusunu toprağa koyarak en ağır şekilde ödedi.

Melisaya hukuki açıdan bir ceza verilmemelidir. Çünkü o sadece çocuklarının rızkı peşinde koşan bir anne.

Melisa yaşadığı olumsuz olaylar, acı olaylar nedeniyle diyetini en ağırlaştırılmış şekilde ödedi.

O nedenle Melisa’yı anlamak çok çok önemlidir.

Melisa’nın kederini, acısını anlamaya çalışmak ve daha büyük yıkımlara sebebiyet vermeden hayata tutunmasını sağlamak gerekir.