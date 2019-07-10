Ölüdeniz'de üç metre uzunluğundaki balina karaya vurdu! Gören telefona sarıldı

Ölüdeniz'de üç metre uzunluğundaki balina karaya vurdu! Gören telefona sarıldı

MUĞLA Fethiye'de sahile vuran yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü balinayı gören yerli ve yabancı turistler telefonlarına sarıldı.

Ölüdeniz'de üç metre uzunluğundaki balina karaya vurdu! Gören telefona sarıldı - Sayfa 1

Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü balinayı görenler yetkililere haber verdi.

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Ölüdeniz'de üç metre uzunluğundaki balina karaya vurdu! Gören telefona sarıldı - Sayfa 2

Kıdrak Koyu'na gelen Orman İşletme Müdürlüğü, Fethiye Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından balina Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenerek, boş bir alana gömülmek üzere götürüldü. 

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Ölüdeniz'de üç metre uzunluğundaki balina karaya vurdu! Gören telefona sarıldı - Sayfa 3

Balinaya daha sonra İstanbul Üniversitesi'nin inceleme yapacağı belirtildi.

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Ölüdeniz'de üç metre uzunluğundaki balina karaya vurdu! Gören telefona sarıldı - Sayfa 4

Ölüdeniz’de su sporları işletmesinde çalışan Ali Kırımşelioğlu, yaptığı açıklamada balinayı sabah saatlerinde gördüklerini ve balinanın parçalanmış vaziyette olduğunu söyledi.

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