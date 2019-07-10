Ölüdeniz'de üç metre uzunluğundaki balina karaya vurdu! Gören telefona sarıldı
MUĞLA Fethiye'de sahile vuran yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü balinayı gören yerli ve yabancı turistler telefonlarına sarıldı.
Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü balinayı görenler yetkililere haber verdi.
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Kıdrak Koyu'na gelen Orman İşletme Müdürlüğü, Fethiye Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından balina Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenerek, boş bir alana gömülmek üzere götürüldü.
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Balinaya daha sonra İstanbul Üniversitesi'nin inceleme yapacağı belirtildi.
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Ölüdeniz’de su sporları işletmesinde çalışan Ali Kırımşelioğlu, yaptığı açıklamada balinayı sabah saatlerinde gördüklerini ve balinanın parçalanmış vaziyette olduğunu söyledi.
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