Ölü bulunan doktorun aile dramı ortaya çıktı! Gözyaşları içinde defnedildi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde doktor Leman Ege dini nikahlı olduğu olduğu Alman uyruklu Issam Skaf ile birlikte evinde ölü bulundu. Çiftin ölüm sebebi araştırılırken hayatı ile ilgili çok acı bir gerçek de ortaya çıktı.
Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Konaklı'da bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan iş arkadaşları, saat 11.45 sıralarında jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler, ihbar üzerine verilen adrese gitti.
Eve giren ekipler, yatak odasında yerde yatar vaziyette bir cesede, evin içerisinde bulunan merdivene de bornoz kuşağıyla asılmış bir erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede yatak odasındaki cesedin doktor Leman Ege'ye (57), diğer cesedin ise Ege’nin bir süredir dini nikahlı eşi olduğu öne sürülen Lübnan uyruklu Alman vatandaşı Issam Skaf'a (66) ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından nöbetçi savcılık talimatıyla cesetler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Doktor Leman Ege'nin 2 yıl önce aile hekimliğinden emekli olduğu, daha sonra Konaklı Mahallesi'nde soy ismini taşıyan bir sağlık merkezi kurarak mesleğine burada devam ettiği ve Moskova'da tıp eğitimi alan bir oğlunun olduğu öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
Tıp okuyan oğlu gözyaşlarına boğuldu
Öte yandan görgü tanıklarının iddiasına göre, Moskova'da tıp eğitimi alan ve annesi Leman Ege'yi (57) ziyarete gelen oğlu Barış Ege annesinin cesediyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.