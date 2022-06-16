Öldürmeden etkisiz hale getiriyor! 'TASER-7' Türkiye'de

7.5 metre mesafeye kadar etkisizleştirme etkisine sahip olan TASER cihazlarının şu ana kadar sahada 3 milyon 500 binden fazla kullanımının raporlandığı, insan sağlığına olumsuz etkisinin kalp pili ve kalp hastası olan vakalar dahil direkt olarak tespit edilmediği kaydedildi. Her ne kadar halk arasında 'elektroşok silahı' diye adlandırırsa da bunun tamamen yanlış olduğu da vurgulandı.