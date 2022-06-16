Öldürmeden etkisiz hale getiriyor! 'TASER-7' Türkiye'de
Bingöl'de güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahının tanıtımı yapıldı. Silahı üreten firma, pilot kent seçtiği Bingöl`de bir konferans salonunda düzenlediği seminerde güvenlik güçlerine TASER-7 enerji silahının tanıtımını yaptı, örnek olaylarda kullanımına ilişkin saha denemesi gerçekleştirdi.
Dünya üzerinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapan Axon firması tarafından üretilerek hem güvenlik güçlerini koruyan hem de öldürmeden etkisiz hale getiren enerji silahı 'TASER-7', pilot bölge seçilen Bingöl'de tanıtıldı.
Axon firması tarafından üretilen TASER enerji silahlarının dünyada 136 ülkede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasının ardından Türkiye'de de gerekli izinler alınarak kullanım öncesi seminerler verilmeye başlandı.
Kas sistemini geçici olarak etkisiz kale getiren ancak buna rağmen insan vücuduna 'acı' vermeyen TASER-7, ilk defa pilot bölge seçilen Bingöl'de güvenlik güçlerine düzenlenen seminerle tanıtıldı.
7.5 metre mesafeye kadar etkisizleştirme etkisine sahip olan TASER cihazlarının şu ana kadar sahada 3 milyon 500 binden fazla kullanımının raporlandığı, insan sağlığına olumsuz etkisinin kalp pili ve kalp hastası olan vakalar dahil direkt olarak tespit edilmediği kaydedildi. Her ne kadar halk arasında 'elektroşok silahı' diye adlandırırsa da bunun tamamen yanlış olduğu da vurgulandı.