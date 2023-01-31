Öldürdüm, yüzündeki kanı temizleyip öptüm! Cesedi 2 gün bazanın altında saklayıp gömdüm...
DENİZLİ'de 6 ay önce kaybolan Mine Kocadağ'ın kocasının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Eşi tarafından Pamukkale ilçesindeki evlerinde öldürülen Mine Kocadağ'ın daha sonra kocası tarafından araziye gömüldüğü belirlendi. Cani kocanın itiraflarının her satırı kan dondurdu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ'dan bir daha haber alınamadı.
Aradan geçen bir süre sonra Mine Kocadağ'ın ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, şikayetçi oldu. Geçen 5 aylık süreçte Mine Kocadağ'dan herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.
Son günlerde yapılan arama çalışmaları kanalizasyonlarda dahi devam etti. Aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, dün suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
Cani Koca tek tek anlattı
Mine Kocadağı nasıl sakladığını itiraf eden Eşi Mithat Kocadağ itiraflarında şunları söyledi: "Gece saat 03.00'da mutfakta tartıştıktan sonra ittirince yere düştü. Kafasını vurdu ve öldü. Saat 05.00'a kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı."