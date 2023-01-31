Öldürdüm, yüzündeki kanı temizleyip öptüm! Cesedi 2 gün bazanın altında saklayıp gömdüm...

Aradan geçen bir süre sonra Mine Kocadağ'ın ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, şikayetçi oldu. Geçen 5 aylık süreçte Mine Kocadağ'dan herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.