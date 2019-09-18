Öldükten sonra bile beden hareket ediyor! Ürperten araştırma!

Newcastle Üniversitesi'nden adli tıp antropologu Dr. Xanthe Mallett ise "Ölünün ne kadar hareketli olduğunu görmek bence insanları şaşırtacak, ben gördüğümde hayretler içinde kaldım. Hele de kolların bu kadar çok oynamasına ağzım açık kaldı" dedi.