Öldü sandığı oğlunu görünce şoka girdi! Gözyaşları içinde sarılıp sarılıp öptü
EĞİRDİR Gölü'nde sahilde acı bekleyiş çok büyük bir mutlulukla sona erdi. Gölde boğularak öldü sandığı oğlunun yürüyerek geldiğini görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Önce ağlayan sonra oğlunu kucaklayan babanın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı
Isparta’da Eğirdir Gölü'nde boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında başka bir sahilde bulunup babasına teslim edildi. Oğlunun hayatını kaybettiğini düşünürken bir anda karşısında gören baba ise gözyaşlarına boğuldu.
Bugün saat 15.00 sıralarında Eğirdir'e babasıyla birlikte gelen Yusuf Y. Ö., serinlemek için göle girdi. Yusuf Yiğit bir süre gölde yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Çocuğunun gölde olmadığını fark eden baba Murat Özen, oğlunun boğulduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri ve gönüllü vatandaşlar 14 yaşındaki Yusuf Y.Ö.'yü bulmak için gölde arama çalışmaları yürüttü.