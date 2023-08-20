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Öldü sandığı oğlunu görünce şoka girdi! Gözyaşları içinde sarılıp sarılıp öptü

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Öldü sandığı oğlunu görünce şoka girdi! Gözyaşları içinde sarılıp sarılıp öptü

EĞİRDİR Gölü'nde sahilde acı bekleyiş çok büyük bir mutlulukla sona erdi. Gölde boğularak öldü sandığı oğlunun yürüyerek geldiğini görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Önce ağlayan sonra oğlunu kucaklayan babanın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı

Öldü sandığı oğlunu görünce şoka girdi! Gözyaşları içinde sarılıp sarılıp öptü

Isparta’da Eğirdir Gölü'nde boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında başka bir sahilde bulunup babasına teslim edildi. Oğlunun hayatını kaybettiğini düşünürken bir anda karşısında gören baba ise gözyaşlarına boğuldu.

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Öldü sandığı oğlunu görünce şoka girdi! Gözyaşları içinde sarılıp sarılıp öptü

Bugün saat 15.00 sıralarında Eğirdir'e babasıyla birlikte gelen Yusuf Y. Ö., serinlemek için göle girdi. Yusuf Yiğit bir süre gölde yüzdükten sonra gözden kayboldu.

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Öldü sandığı oğlunu görünce şoka girdi! Gözyaşları içinde sarılıp sarılıp öptü

Çocuğunun gölde olmadığını fark eden baba Murat Özen, oğlunun boğulduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. 

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Öldü sandığı oğlunu görünce şoka girdi! Gözyaşları içinde sarılıp sarılıp öptü

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri ve gönüllü vatandaşlar 14 yaşındaki Yusuf Y.Ö.'yü bulmak için gölde arama çalışmaları yürüttü.

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