Olayın adresi Samsun! Yarı çıplak yola atlayan kadın trafiği alt üst etti
SAMSUN’da yola atlayıp kazaya sebep olan yarı çıplak kadının hayatını polis kurtardı. Yerlerde sürünüp bağırıp çağırarak olay çıkaran kadın ekiplere zor anlar yaşattı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı’nda kimliği belirsiz bir kadın yola atladı. Akan trafikte hayatını ve hayatları tehlikeye atan kadın, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazaya neden oldu
Ancak yaşanan olay bir kaza doğurdu. Yol üzerinden gelen bir araç kadına çarpmamak için ani fren yaptı. Arkasında seyreden araç ile kaza meydana geldi. 2 aracın karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kimliği belirsiz yarı çıplak kadın ise kendisini kurtaran polis ekiplerine teşekkür etmek yerine zorluk çıkarmayı tercih etti. Yola çıkmak için defalarca girişimde bulunan kadına ekipler engel oldu.
Kimse sakinleştiremedi
Yerlerde sürünüp, bağırıp çağırarak ekiplere direndi. Vatandaşlar da kadını sakinleştirmek için devreye girdi. Ancak fayda etmedi.