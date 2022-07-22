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Olay yerinde gelenler sinir krizi geçirdi! Antalya'da korkunç kaza 3 kadın öldü

İhlas Haber Ajansı
Olay yerinde gelenler sinir krizi geçirdi! Antalya'da korkunç kaza 3 kadın öldü

ANTALYA'dan kaza haberi geldi.Finike ilçesinde akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Ölenlerin yakındaki gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerinde gelenler sinir krizi geçirdi! Antalya'da korkunç kaza 3 kadın öldü

Kaza bu akşam saat 22.00 sıralarında Finike-Kumluca Karayolu Sahil Bulvar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, sahil yolunda karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı. 

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Olay yerinde gelenler sinir krizi geçirdi! Antalya'da korkunç kaza 3 kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada Zekiye K., Ayşe A. ve Fatma K. olay yerinde hayatını kaybetti. 

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Olay yerinde gelenler sinir krizi geçirdi! Antalya'da korkunç kaza 3 kadın öldü

Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirirken, araç sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay yerinde gelenler sinir krizi geçirdi! Antalya'da korkunç kaza 3 kadın öldü

Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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