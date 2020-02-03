Olay yeri Malatya! Şüpheli şahıs bıçakla 2 bekçiyi, bekçi silahla arkadaşını yaraladı

Polis Akademisi-Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi mevkiinde şüpheli bir şahıs anonsunu değerlendirmek üzere Özsan Sanayi Sitesi’nde görevli 3 mahalle bekçisi olay yerine intikal ederek, alkollü olduğu iddia edilen şüphelisi şahıs Suat U. ile iletişim kurmaya çalıştı.