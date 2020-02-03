Olay yeri Malatya! Şüpheli şahıs bıçakla 2 bekçiyi, bekçi silahla arkadaşını yaraladı
MALATYA’da şüpheli şahsa müdahale etmek isteyen 3 bekçiden 1’i silahla vurulurken, 2 bekçi de aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi, Polis Akademisi Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde meydana geldi.
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Polis Akademisi-Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi mevkiinde şüpheli bir şahıs anonsunu değerlendirmek üzere Özsan Sanayi Sitesi’nde görevli 3 mahalle bekçisi olay yerine intikal ederek, alkollü olduğu iddia edilen şüphelisi şahıs Suat U. ile iletişim kurmaya çalıştı.
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Bu esnada şüpheli şahıs Suat U. üzerinde bulunan bıçakla mahalle bekçilerine mukavemet gösterdi.
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Bekçiler ile şüpheli şahıs arasında yaşanan arbedede, bekçilerden birinin havaya ateş açması sonucunda seken kurşunlardan biri bekçilerden Sedat K’.nın başını sıyırırken, diğer 2 bekçi Gökhan P. ile Yusuf S. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.
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