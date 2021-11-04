Olay yeri Erzurum! Bomba gibi patlayan powerbank parmağını kopardı

Doktorlar tarafından kopan parmağı yerine dikilen Bozoğlu, "Ben askerliğimi Güneydoğu'da yaptım. 20 metre yakınıma havan topu düştü. Havan topunun patlayışı gerçekten çok gürültülü. Buradaki yaşadığım olay sanki askerdeki havan topunun patlaması gibi bir sesle çok gürültülü oldu.