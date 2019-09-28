Olay Türkiye'yi sarsmıştı! Acılı babanın çığlığı: Bu canavarın yakalanmasını istiyoruz
BEŞİKTAŞ’ta 9 Haziran’da trafik magandalarının makas atması sonucu meydana gelen kazada kızıyla, 2 torununu kaybeden Fetullah Akçil, firari olan şoförün yakalanmasını istedi ve "Bizim en büyük sorunumuz bir an önce bu canavarın yakalanmasıdır." diyerek isyan etti.
Beşiktaş’ta 9 Haziran tarihinde TEM otoyolunda makas atan trafik magandalarının neden olduğu kazada Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9), Musap (8) ve Nurullah Eray’ın oğlu Yusuf Eray’ın (8) öldüğü açıklanmış, 10 kişi de yaralanmıştı.
Kazada, 2 torunu ile kızını kaybeden Fetullah Akçil, olaydan sonra kaçan şoförün yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Ayrıca kazadan 15 gün sonra akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmış ve ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören ve yüzü sargı bezleriyle sarılı olan küçük kızın Gülnur değil, ailenin öldü diye toprağa verdiklerini düşündükleri Hiranur olduğu ortaya çıkmıştı.
"Acımızın dinmesi için..."
Seyhan Özçelik’in Mersin’de yaşayan babası Fetullah Akçil, olayın Ramazan Bayramı tatil dönüşünde olduğunu söyledi. Özellikle gece sakin olur diye yola geç saatte çıktıklarını kaydeden Akçil, şöyle konuştu:
Şişli köprüsünün alt geçidinde hareket halindeyken arkadan makas atan biri bizim arabamıza çarparak, 4 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına sebep verdi.