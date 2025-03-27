Olağanüstü Kurultay, CHP'yi Özgürleştirebilir mi?

Cumhuriyet Halk Partisi...

Cumhuriyetin en kadim partisi.

Sıkıntılı bir sürece girdi.

Şüyuu vukuundan beter suçlamalar...

İBB Başkanı İmamoğlu tutuklandı.

Partiye kayyum tehlikesi belirdi.

Özgür Özel, İmamoğlu için sokak çağrısı yaptı.

Kayyum tehlikesi için kurultay kararı aldı.

Sokak ve kurultay, badireleri aşmaya yeter mi?

Zaman gösterecek...

15 Temmuz Sonrası...

İstifası alınan AK Partili belediye başkanları oldu.

Haklarında ciddi iddialar vardı.

Hukuki boyut kazanmadı, iddialar askıda kaldı.

Bugüne gelindi...

O günün yanlışı, bugün meşruiyet arayışına kaynak oldu.

Çoğunluğu CHP’li olmak üzere insanlar sokağa indi.

Özel’in çağrısı, Millet İttifakı bileşenlerini konsolide etti.

Bu kadarla kaldı, beklenen ilgiyi gördüğünü söylemek zor.

DEM ve selefi partiler...

Otuz uzun yıl sokakları terörize ettiler.

Bugün gelinen nokta ortada...

Sokağın kazananı olmuyor.

***

Özel, 05 Kasım 2023’teki kurultayda Genel Başkan seçildi.

Dört parçalı bir görüntü ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve Özelciler...

Buna rağmen iyi başladı, iyi götürdü.

Kayyumlarla, davalarla rotası şaştı.

İşi, bazı markaların boykotuna kadar götürdü.

Siyaseten yeterince kutuplaşmıştık.

Tek eksiğimiz, ticareten de kutuplaşmaktı.

6 Nisan’da CHP Olağanüstü Kurultay’ını yapacak.

Güvenli liman için kaptan seçimi olacak.

Her kriz kendi içinde fırsatlarını barındırır.

Bu olağanüstü kurultay, CHP ve Özel için fırsat olabilir.

Özgür Özel, şimdilik tek aday.

Kemal Bey, partinin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu süreçte aday olmaz.

Lakin, adaylığını ve ağırlığını emanetçi bir aday üzerinden test edebilir.

Emanetçi adayın alacağı oya göre Kasım’daki olağan kurultaya hazırlanır.

Özgür Özel yeniden genel başkan seçilirse, üzerindeki vesayet algısını ortadan kaldırabilir.

Partideki çok parçalı yapıyı yok edebilir. Liderliğini sağlamlaştırabilir ve partiyi tamamen kontrolüne alarak özgürleştirip özelleştirmiş olur.

Kurultaydan sonra da davalara, kayyumlara takılıp kalırsa CHP’ye zarar vermiş olur.

Futboldan örnek vermek gerekirse, Trabzonspor buna en iyi örnek.

Yıllarca, 1996’daki şampiyonluğa ve Fenerbahçe’ye takılıp kaldılar.

Hem şampiyonluğa hasret kaldılar hem de bellerini doğrultamadılar.

Ne zaman kendi içlerine dönüp sahaya ve hedefe odaklandılar, şampiyon oldular.

MHP de geçtiğimiz Kasım ayında üç milletvekilinin istifasını aldı.

Tüm partilere örnek olacak bir davranış sergiledi.

Devlet Bey üç vekiline "Aklanıp gelin" dedi.