Okulların açılmasıyla ilgili sevindiren araştırma! Çocuklar koronayı 6 kat daha az yayıyor
Okulların açılıp açılmayacağıyla ilgili tartışma "çocuklar herkese korona bulaştırır" ön kabülüne dayanıyor. Ancak İspanya'da yapılan bir araştırma, çocukların koronavirüsü yetişkinlere güre 6 kat daha az yaydıklarını ortaya koydu...
Bilim insanları, İspanya'daki yaz kamplarında beş hafta geçiren ve çoğunluğu çocuklardan oluşan bin 900 kişilik bir grupta yeni tip koronavirüsün (Covid-19) nasıl yayıldığını izledi. Sonuçlarda çocukların bulaştırma oranın (r kat sayısı) 0,3 olduğu ve yetişkinler arasında 1,7 ile 2 arasında değişen değerin altıda biri olduğu görüldü. Bulgular, salgından sonra ülkede okulların yeniden açılmasının ardından geldi.
İspanya’da Katalonya özerk bölgesinde yer alan Barcelona kentindeki ant Joan de Déu Barcelona Çocuk Hastanesi tarafından yapılan bir araştırmada çocukların yeni tip koronavirüsü yetişkinlerden altı kat daha az yaydığı görüldü.
Araştırma, kapsamında, Barcelona çevresindeki 22 yaz kampında beş hafta geçiren çoğunluğu çocuklardan oluşan 1905 kişilik bir grupta Covid-19’un nasıl yayıldığı analiz edildi.
Hastanenin pediatri başkanı Juanjo García, kamplarda, sık sık el yıkama, küçük gruplar ve yüz maskesi takma gibi küresel olarak okullarda yaygın alına temek önlemlerin uygulandığını belirterek, “Her hafta bir grup hastane personeli kampa gider ve PCR testi için tükürük örnekleri alırdı” dedi.