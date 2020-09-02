Okulların açılmasıyla ilgili sevindiren araştırma! Çocuklar koronayı 6 kat daha az yayıyor

Bilim insanları, İspanya'daki yaz kamplarında beş hafta geçiren ve çoğunluğu çocuklardan oluşan bin 900 kişilik bir grupta yeni tip koronavirüsün (Covid-19) nasıl yayıldığını izledi. Sonuçlarda çocukların bulaştırma oranın (r kat sayısı) 0,3 olduğu ve yetişkinler arasında 1,7 ile 2 arasında değişen değerin altıda biri olduğu görüldü. Bulgular, salgından sonra ülkede okulların yeniden açılmasının ardından geldi.