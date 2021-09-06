Okullar açıldı ama onlar tarlada 14 yaşındaki lise öğrencisi: Patates bitene kadar buradayız

"Patates bitene kadar buradayız"

Dizlek, " Lise bire gidiyorum. Okullar açılıyor ama galiba gidemeyeceğim. Patates bitene kadar buradayız. Hem borçlarımız var hem de okul harçlığımı biriktirmek için çalışmak zorundayız. 8 kardeşiz dördümüz burada anne ve babamızla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.