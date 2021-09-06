Okullar açıldı ama onlar tarlada 14 yaşındaki lise öğrencisi: Patates bitene kadar buradayız
ERZURUM'a tarım işçiliği için ailesiyle gelen çocuklar, okulların açılmasına rağmen tarlada patates topluyor. 14 yaşındaki lise öğrencisi, 'okul harçlığımı biriktirmek için çalışmak zorundayız' dedi.
Aziziye ilçesinde üretimi yapılan patateslerin sökümü, yüzlerce kilometre uzaklıktan gelen tarım işçileri tarafından yapılıyor. Şanlıurfa'dan aileleriyle birlikte gelen kız çocukları da tarlada anne ve babalarına yardım ediyor.
Sabahın ilk ışıkları ile girdikleri tarlada sadece öğle yemeği molası vererek patates sökümü yapan aileler, mesai sonunda derme çatma evlerde yeni günü bekliyor. Tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri ise 100 liradan başlıyor.
Bu yıl lise birinci sınıfa gidecek olan Rozalin Dizlek (14), "Bu yıl ilk kez çalışıyorum. Borcumuz var ondan buradayız." dedi.
"Patates bitene kadar buradayız"
Dizlek, " Lise bire gidiyorum. Okullar açılıyor ama galiba gidemeyeceğim. Patates bitene kadar buradayız. Hem borçlarımız var hem de okul harçlığımı biriktirmek için çalışmak zorundayız. 8 kardeşiz dördümüz burada anne ve babamızla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.