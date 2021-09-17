Oktay Kaynarca'ya 'zorla getirme kararı' şoku!

Sanık Volkan Çam savunmasında arkadaşları Can Cem İyidoğan ve Burak Özcan'la birlikte eşiyle kavga yaptıkları için otelde kaldıklarını, olay günü duşta bulunduğu sırada dışarıdan kapıya vurma ve kadın çığlıkları sesini duyduğunu belirterek "Duştan çıktığımda arkadaşlarım Can ve Burak odanın içerisindeydi. Sesler üzerine koridora çıktığımızda Şiyar isimli şahsın dizi oyuncularından birine 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz' dediğini duydum. Ben ve iki arkadaşım sadece olan biteni izledik, kesinlikle kimseye karşı tehdit veya hakaret içeren bir söz veya davranışta bulunmadık. Diğer grubun eylemlerine hiçbir zaman iştirak etmedik. Zira diğer sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'u tanımıyorum. Suçsuzum, beraatimi isterim" şeklinde konuştu.