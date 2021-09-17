Oktay Kaynarca'ya 'zorla getirme kararı' şoku!
İSTANBUL Maltepe'de dizi set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri, oyunculara hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla haklarında dava açılan 8 sanıktan 4'ü suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu 5 şikayetçi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
Tanık olarak dinlenen otel çalışanı, "Müşteriler, set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bir süre sonra dizi oyuncuları da üst kata çıktı, arbede yaşandı" dedi. Mahkeme, usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu 5 şikayetçi hakkında zorla getirme kararı çıkardı.
Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Volkan Çam, Can Cem İyidoğan, Burak Özcan ve Arif Yıldırım katıldı. Diğer 4 sanık duruşmaya katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık Volkan Çam savunmasında arkadaşları Can Cem İyidoğan ve Burak Özcan'la birlikte eşiyle kavga yaptıkları için otelde kaldıklarını, olay günü duşta bulunduğu sırada dışarıdan kapıya vurma ve kadın çığlıkları sesini duyduğunu belirterek "Duştan çıktığımda arkadaşlarım Can ve Burak odanın içerisindeydi. Sesler üzerine koridora çıktığımızda Şiyar isimli şahsın dizi oyuncularından birine 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz' dediğini duydum. Ben ve iki arkadaşım sadece olan biteni izledik, kesinlikle kimseye karşı tehdit veya hakaret içeren bir söz veya davranışta bulunmadık. Diğer grubun eylemlerine hiçbir zaman iştirak etmedik. Zira diğer sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'u tanımıyorum. Suçsuzum, beraatimi isterim" şeklinde konuştu.
Sanıklar Can Cem İyidoğan, Burak Özcan da savunmalarında kapının ağzından olanları izlediklerini, lobiye inmediklerini, olaya kesinlikle karışmadıklarını ve kimseye hakaret ya da tehditte bulunmadıklarını söylediler. Bu iki sanık da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiler.