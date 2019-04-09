Oktay Kaynarca'ya taziye mesajı yağdı! Ünlü aktör görünce 'eyvah' dedi

Hayranlarından arka arkaya 'taziye' mesajları alan Oktay Kaynarca, bir video çekip şunları aktardı:

"Bu sabah telefonu elime aldığımda taziye mesajlarını görünce 'eyvah' dedim bir şey oldu. Açınca işin gerçeğini öğrendim. Meğer bugün Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümüymüş. Twitter'da da TT olmuş. 15 yıl sonra bir şeyler söylemek bana düşer. Dünya üzerinde tek bir millet sanal karakterin cenaze namazını kılıp ölüm yıl dönümünü anıyor. Bu da bana nasip oldu...