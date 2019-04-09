Oktay Kaynarca'ya taziye mesajı yağdı! Ünlü aktör görünce 'eyvah' dedi
Oktay Kaynarca bugün arka arkaya aldığı taziye mesajlarını görünce 'eyvah' dedi... Mesajları okuyunca işin aslını öğrendi.
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'a hayat veren Oktay Kaynarca, bir diğer mafya dizisinde de benzer bir rolle hayranlarını peşinden sürüklüyor. Ünlü aktör bugün sosyal medya hesabından arka arkaya taziye mesajları aldığını görünce korkuyla 'eyvah' dedi. Mesajlar başsağlığına ilişkindi.
Hatırlanacağı gibi 'Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakterinin senaryo gereği hayatını kaybetmesi ülke genelinde büyük infial yaratmıştı. Ölümünün ardından cenaze namazı kılınmış, gazetelere ölüm ilanları verilmiş, hatta onu öldüren Cerrahpaşalı karakterini oynayan oyuncu arabasından indirip dövmeye çalışılmıştı. Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü, aradan 15 yıl geçmesine rağmen yine unutulmadı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı, Süleyman Çakır'ın ölümünün 15. yıldönümünde taziye mesajları yayınladı.
Hayranlarından arka arkaya 'taziye' mesajları alan Oktay Kaynarca, bir video çekip şunları aktardı:
"Bu sabah telefonu elime aldığımda taziye mesajlarını görünce 'eyvah' dedim bir şey oldu. Açınca işin gerçeğini öğrendim. Meğer bugün Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümüymüş. Twitter'da da TT olmuş. 15 yıl sonra bir şeyler söylemek bana düşer. Dünya üzerinde tek bir millet sanal karakterin cenaze namazını kılıp ölüm yıl dönümünü anıyor. Bu da bana nasip oldu...
"İki Karakteri Aynı Filmde Görmek İsterim": Bu Süleyman Çakır'ın ne yapacağı belli olmaz çıkar bir yerden gelir. Hızır Çakır Beyli'yi yazanlarda Süleyman Çakır'ı yazanlardı onların işi belli olmaz. Benim hayalimse bu iki karakteri aynı filmde görmek."