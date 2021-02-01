Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması yeni projesi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrolü Oktay Kaynarca'dan diziye dair çok özel açıklamalar geldi. Yeni projesinden de bahsetti.
Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, A Para'da Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, 'Biz Bize' programına konuk oldu. Dizi hakkında açıklamalarıyla dikkat çeken Kaynarca, şunları söyledi:
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz erkek işi gibi görünüyor ama her kesimden, her eğitim seviyesinden insanlarla karşılaşıyorum ve öyle güzel tepkiler alıyorum ki şaşırıyorum.''
''Karşılaştığım bir kadın 'Diyalogların sahiciliği, bizi sürekli ters köşeye yatırması, güldürürken düşündürmesi gerçekten ders konusu' dedi. Senaryoyu elime aldığımda ben de aynen böyle düşünüyorum.''
''Sette kalma rekorum 36 saat. Sette iki ekip çalışıyoruz. Bir ekip benimle sahneyi çekip dinlenmeye gidiyor, sonra ikincisiyle çekimlerime devam ediyorum. Onlar dinlenirken ben dinlenemiyorum.''