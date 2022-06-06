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Oktay Kaynarca'dan "Bu sene tatil yok. Beni Bodrum’da göremezsiniz" açıklaması

Oktay Kaynarca'dan "Bu sene tatil yok. Beni Bodrum’da göremezsiniz" açıklaması

Son sezonlarda "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Hızır Çakırbeyli" rolüyle izlediğimiz ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Bodrum Cennet Koyu'nda bir otelin yaza merhaba partisinde görüntülendi. Muhabirlerin soruların yanıtlayan usta oyuncu, "Beni Bodrum’da göremezsiniz. Göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum" dedi.

Oktay Kaynarca'dan "Bu sene tatil yok. Beni Bodrum’da göremezsiniz" açıklaması

Son olarak, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, Bodrum Yarımadası’nda bulunan Cennet Koyu’nda yeni açılan bir otelin yaza merhaba partisinde görüntülendi. Kaynarca şimdilerde yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlandığını belirtti.

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Oktay Kaynarca'dan "Bu sene tatil yok. Beni Bodrum’da göremezsiniz" açıklaması

Beyaz takım elbisesiyle şıklığı yakalayan karizmatik oyuncu, "Bu sene pek tatil yapamayacağım. Yeni projemin hazırlıkları olacak. Beni Bodrum’da göremezsiniz. Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum" dedi.

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Oktay Kaynarca'dan "Bu sene tatil yok. Beni Bodrum’da göremezsiniz" açıklaması

Oktay Kaynarca’nın aynı zamanda yapımcılığını da üstleneceği dizi, eylül ayında yayınlanacak. 

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Oktay Kaynarca'dan "Bu sene tatil yok. Beni Bodrum’da göremezsiniz" açıklaması

Çekimleri haziran sonunda başlayacak yapımın adı "Ben Bu Cihana Sığmazam" olacak.

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