Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi sinyali! Kanalı belli oldu denmişti

Kaynarca videoda ise "Bu sabah Twitter'da Süleyman Çakır'ı gördüm. 17. seneyi devriyesinde bile hala TT olan bu durumu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu kadar özlenen bir adam Süleyman Çakır bir yerden çıkıp gelse de bu hasret bitse mi diye düşünmüyor da değilim açıkcası" dedi.

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı (Tıkla-izle)