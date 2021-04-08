Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi sinyali! Kanalı belli oldu denmişti
Seneler önce Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakı karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'dan olay bir paylaşım geldi.
Şimdilerde ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle fırtınalar estiren, ATV'nin en çok izlenen yapımlarından birinde rol alan Oktay Kaynarca, bir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Son zamanlarda Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara gelmesi iddiaları dileden dile dolanırken Kaynarca da sinyali verdi.
Gıyabında cenaze namazı kılınan ve gazetelere ölüm ilanları verilen Süleyman Çakır karakterinin 17 yıl sonra bile sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesinin heyecanını yaşayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kaynarca'nın açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı. Kaynarca paylaşımında "Güzel adamdı güzel adamların sayesinde güzel kaldı" dedi.
Kaynarca videoda ise "Bu sabah Twitter'da Süleyman Çakır'ı gördüm. 17. seneyi devriyesinde bile hala TT olan bu durumu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu kadar özlenen bir adam Süleyman Çakır bir yerden çıkıp gelse de bu hasret bitse mi diye düşünmüyor da değilim açıkcası" dedi.