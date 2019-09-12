Okey oynayanlar şaşırttı polise bu soruyu sordular

Yazı not bıraktı: Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.K.'nin daha önce de intihara teşebbüs ettiği, girişimde bulunmadan önce eşi G.K.'ye hitaben 'Beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.