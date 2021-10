Okan Kurt alıkonuldu mu Hirahan kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dükkanda yaşanan tartışma ve ardından yaşanan arbede kameraya an be an yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt’un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor.