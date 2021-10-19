Okan Kurt alıkonuldu mu Hirahan kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Okan Kurt’un Beykoz’da bir restoranın kiracısı olduğu, kiraya veren kişinin Kurt’a “Burayı düğün merasimi için kullanamazsın, sözleşmede bu madde yok” demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

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