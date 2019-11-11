Okan Bayülgen'in babalar hakkında skandal sözler! Eleştirilerin hedefi oldu
Okan Bayülgen, Muhabbet Kralı programında çocuklarıyla ilgilenen babalar hakkında söyledikleriyle eleştirilerin hedefi oldu.
TV100 ekranlarında yayınlanan Muhabbet Kralı programında zaman zaman yaptığı sivri çıkışlarıyla adından söz ettiren Okan Bayülgen yine çok tartışılacak sözlere imza attı. Evinde çocuğuyla oynayan babalara "Gerzek" diyen Okan Bayülgen'e sosyal medyadan da tepki yağdı.
Kendi çocukluğunda babalarıyla birlikte oynamadıkları için şanslı olduklarını belirten Okan Bayülgen, evde saatlerce çocuklarıyla oynadıklarını söyleyen babalara "Gerzek" diyerek şu sözlerle sert çıkıştı:
"Senin öyle bir yaratılışın yok ki çocukla saatlerce oynayacak! Çünkü başka bir şey bu. Benim neslimin babalarının çok daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Böyle sahtekarlıklar yoktu."
Okan Bayülgen, kadınların çocuk bakmasıyla erkeklerin çocuk bakması arasında fark olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: