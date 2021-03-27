Okan Bayülgen Z kuşağı için demediğini bırakmadı aşı için ise bakın neler söyledi

"Gençlerin izlenmek uğruna yapmadıkları maymunluk kalmadı" diyen Okan Bayülgen sözlerine şöyle devam etti:

"Kesinlikle kimsenin şöhretini küçümsemiyorum. Şu konuyu hatırlatıyorum, şöhret bir meslek değil, bir mesleğiniz ile var oluyorsanız şöhret olursunuz.''