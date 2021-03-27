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Okan Bayülgen Z kuşağı için demediğini bırakmadı aşı için ise bakın neler söyledi

Okan Bayülgen Z kuşağı için demediğini bırakmadı aşı için ise bakın neler söyledi

Buket Aydın'ın Haber Global kanalında sunduğu Koltuk programına Okan Bayülgen açıklamalarıyla dikkat çekti.

Okan Bayülgen Z kuşağı için demediğini bırakmadı aşı için ise bakın neler söyledi

Okan Bayülgen, Haber Global kanalında Buket Aydın’ın sunduğu Koltuk programına katıldı. Okan Bayülgen, sosyal medyadan, z kuşağına, özel hayatından yaşam tarzına ilişkin birçok konuyu canlı yayında anlattı. Bayülgen aşı konusunda "Bill Gates aşısında ne olduğu belli değil! Ülkemizdeki aşıyı olacağım" dedi.

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Okan Bayülgen Z kuşağı için demediğini bırakmadı aşı için ise bakın neler söyledi

"Gençlerin izlenmek uğruna yapmadıkları maymunluk kalmadı" diyen Okan Bayülgen sözlerine şöyle devam etti:

"Kesinlikle kimsenin şöhretini küçümsemiyorum. Şu konuyu hatırlatıyorum, şöhret bir meslek değil, bir mesleğiniz ile var oluyorsanız şöhret olursunuz.''

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Okan Bayülgen Z kuşağı için demediğini bırakmadı aşı için ise bakın neler söyledi

''Çocukların izlenmek uğruna yapmadıkları maymunluklar kalmadı. Önümüzdeki günlerde maymunlukların bittiğinde ne yapacaklar? Fişek gibi bir gençlik gelmiyor."

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Okan Bayülgen Z kuşağı için demediğini bırakmadı aşı için ise bakın neler söyledi

Buket Aydın, sosyal medya hakkındaki görüşlerini sorduğunda Okan Bayülgen şu yanıtı verdi:

"Değiller. Boğaziçi Üniversitesi olaylarında da bunu gördük. Bu hak aramayı nereden nasıl yapacaklarını bilmiyor. Orada bir LGBTİ gelir diğer yandan başka birileri geliyor. Olayı aslından çıktı.''

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