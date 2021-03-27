Okan Bayülgen Z kuşağı için demediğini bırakmadı aşı için ise bakın neler söyledi
Buket Aydın'ın Haber Global kanalında sunduğu Koltuk programına Okan Bayülgen açıklamalarıyla dikkat çekti.
Okan Bayülgen, Haber Global kanalında Buket Aydın’ın sunduğu Koltuk programına katıldı. Okan Bayülgen, sosyal medyadan, z kuşağına, özel hayatından yaşam tarzına ilişkin birçok konuyu canlı yayında anlattı. Bayülgen aşı konusunda "Bill Gates aşısında ne olduğu belli değil! Ülkemizdeki aşıyı olacağım" dedi.
"Gençlerin izlenmek uğruna yapmadıkları maymunluk kalmadı" diyen Okan Bayülgen sözlerine şöyle devam etti:
"Kesinlikle kimsenin şöhretini küçümsemiyorum. Şu konuyu hatırlatıyorum, şöhret bir meslek değil, bir mesleğiniz ile var oluyorsanız şöhret olursunuz.''
''Çocukların izlenmek uğruna yapmadıkları maymunluklar kalmadı. Önümüzdeki günlerde maymunlukların bittiğinde ne yapacaklar? Fişek gibi bir gençlik gelmiyor."
Buket Aydın, sosyal medya hakkındaki görüşlerini sorduğunda Okan Bayülgen şu yanıtı verdi:
"Değiller. Boğaziçi Üniversitesi olaylarında da bunu gördük. Bu hak aramayı nereden nasıl yapacaklarını bilmiyor. Orada bir LGBTİ gelir diğer yandan başka birileri geliyor. Olayı aslından çıktı.''