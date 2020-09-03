Okan Bayülgen ekranlara geri dönüyor! Programı bu sefer çok farklı
Yaptığı televizyon programları ile adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Okan Bayülgen ekranlara geri dönüyor.
Tv100 ekranlarında başlayacak yeni programın ayrıntıları ortaya çıktı. Programın sunuculuğunu Okan Bayülgen üstleniyor.
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İlginç bir formata sahip olan programın her bölümünde Okan Bayülgen birbirinden özel konukları ağırlayacak.
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Salı akşamları saat 21:30'da yayınlanacak Okan Bayülgen ile Nokta'nın ilk bölümü 8 Eylül Salı günü tv100 ekranlarında olacak.
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Her bölümde tek bir konuğun yer alacağı Nokta programında Okan Bayülgen kendi üslubyla soracak, konuğu yanıtlayacak.
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