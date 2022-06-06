Oğuzhan'a bir "Demet" uğur
Yazları hit, kışları slow pop şarkılarla müzik listelerinde yerini alan ve son iki yıldır güzel oyuncu Demet Özdemir ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, sahne ücretlerini yükseltti. Hakkında, "Demet Özdemir'le yaşadığı aşk uğurlu geldi" yorumları yapılan şarkıcı sahne ücretini 70 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkardı.
Özel hayatı ve yaptığı single çalışmalarıyla adını sık sık duyuran şarkıcı Oğuzhan Koç'un neredeyse her gün sahne aldığı, sahne fiyatlarına zam yaptığı öğrenildi. Koç, şu sıralar yoğun iş temposuyla baş etmeye çalışıyor.
"İşte yeni ücret"
Konser ücretine de zam yapan Koç'un eskiden 70 bin TL olan sahne ücretini 100 bin TL'ye çıkardı.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı sık sık gündeme geliyor. İkili, geçtiğimiz aralık ayında Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı.
Ancak ayrılığa dayanamayan Demet ve Oğuzhan, kısa sürede 'Aşk yeniden' demişti.