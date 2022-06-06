Oğuzhan'a bir "Demet" uğur

Özel hayatı ve yaptığı single çalışmalarıyla adını sık sık duyuran şarkıcı Oğuzhan Koç'un neredeyse her gün sahne aldığı, sahne fiyatlarına zam yaptığı öğrenildi. Koç, şu sıralar yoğun iş temposuyla baş etmeye çalışıyor.