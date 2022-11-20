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Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Emniyet'in önünden paylaşım yaptı

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Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Emniyet'in önünden paylaşım yaptı

YouTube'da yayınladığı videolarla geniş bir kitleye ulaşan Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı olduğu için gözaltına alındığını açıkladı. Uğur, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakıldı.

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Emniyet'in önünden paylaşım yaptı

Şarkıcılıkla başlayan kariyerini YouTube mecrasıyla sürdüren Oğuzhan Uğur, Babala TV'de yayınlanan videolarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Uğur bu kez gözaltı haberleriyle gündemde. hakkında yakalama kararı olduğu için Ankara'da gözaltına alındı.

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Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Emniyet'in önünden paylaşım yaptı

Gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan ünlü fenomen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Emniyet'in önünden paylaşım yaptı

Twitter hesabından Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı yayınlayan Uğur, "Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara'da yakalandım. Çayımızı içtik çıktım. İyiyim, teşekkürler. Polis arkadaşları efsanelerdir bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu" ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Emniyet'in önünden paylaşım yaptı

Peki Oğuzhan Uğur kimdir?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 

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