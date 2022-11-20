Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Emniyet'in önünden paylaşım yaptı
YouTube'da yayınladığı videolarla geniş bir kitleye ulaşan Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı olduğu için gözaltına alındığını açıkladı. Uğur, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakıldı.
Şarkıcılıkla başlayan kariyerini YouTube mecrasıyla sürdüren Oğuzhan Uğur, Babala TV'de yayınlanan videolarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Uğur bu kez gözaltı haberleriyle gündemde. hakkında yakalama kararı olduğu için Ankara'da gözaltına alındı.
Gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan ünlü fenomen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabından Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı yayınlayan Uğur, "Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara'da yakalandım. Çayımızı içtik çıktım. İyiyim, teşekkürler. Polis arkadaşları efsanelerdir bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu" ifadelerini kullandı.
Peki Oğuzhan Uğur kimdir?
Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.