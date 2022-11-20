Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Emniyet'in önünden paylaşım yaptı

Twitter hesabından Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı yayınlayan Uğur, "Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara'da yakalandım. Çayımızı içtik çıktım. İyiyim, teşekkürler. Polis arkadaşları efsanelerdir bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu" ifadelerini kullandı.