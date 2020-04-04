Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barıştı! İkili ayrılığa dayanamadı

Oğuzhan Koç, kendisi gibi BKM oyuncusu olan Zeynep Koçak ile 8 yıllık ilişkisini bitirmenin ardından Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladı. Evlenmeleri beklenen Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ise geçtiğimiz yıl Ekim ayında ayrıldıklarını duyurmuştu.