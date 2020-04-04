Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barıştı! İkili ayrılığa dayanamadı
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz aylarda 3,5 yıllık ilişkilerini bitirmişlerdi. Ünlü çift, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve barıştı.
Oğuzhan Koç, kendisi gibi BKM oyuncusu olan Zeynep Koçak ile 8 yıllık ilişkisini bitirmenin ardından Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladı. Evlenmeleri beklenen Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ise geçtiğimiz yıl Ekim ayında ayrıldıklarını duyurmuştu.
Ayrılıkları ile herkesi şaşırtan Koç ve Tanrısevsin çifti, ilişkinin ardından bambaşka kişilerle anıldı. Son olarak ise ikilinin hayranlarını sevindiren bir iddia ortaya atıldı.
Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti ortak dostları sayesinde barıştılar. Posta'da yer alan habere göre, sosyal medyada da birbirlerini yeniden takibe alan sevgililer karantina günlerini birlikte geçiriyor.
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin neden ayrılmıştı?: İddialara göre, Oğuzhan Koç’un evliliğe bir türlü sıcak bakmamasına Yağmur Tanrısevsin çok sinirlenmiş ve çift bu yüzden ayrılmıştı.