Oğuzhan Koç konserde sahneyi birden terk etti! Hayranları öfkeden deliye döndü
Şarkıcı Oğuzhan Koç, son zamanlarda sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Oyuncu Demet Özdemir ile yaşadığı ilişkiyle neredeyse her gün çok konuşuluyor. Son olarak Sincan Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda düzenlediği konserde sahne alan Koç, yağmur nedeniyle bir anda sahneyi terk etti. Hayranları öfkeden deliye döndü.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam Sincan Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda düzenlediği konserde sahne aldı. Her şey çok güzel giderken Oğuzhan Koç yağmur nedeniyle sahneyi terk etti. Bu durum karşısında hayranları ne yapacağını şaşırdı. Yağmur altında bekleyen dinleyiciler sinirlendi. Oğuzhan Koç'a yönelik yuhlamalar kuvvetle duyuldu.
Sincan Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda düzenlediği Oğuzhan Koç konseri akşam saatlerinde başladı. Sincanlılar doyasıya eğlenirken yağmur başladı.
Sanatçı Oğuzhan Koç seyircilere yağmurun durumunu sordu. Vatandaşlar, Koç'tan konsere devam etmesini istedi.
Yağışın şiddetini artırması nedeniyle Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek başka bir sanatçıya sahneyi bıraktı.