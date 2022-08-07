Oğuzhan Koç konserde sahneyi birden terk etti! Hayranları öfkeden deliye döndü

Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam Sincan Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda düzenlediği konserde sahne aldı. Her şey çok güzel giderken Oğuzhan Koç yağmur nedeniyle sahneyi terk etti. Bu durum karşısında hayranları ne yapacağını şaşırdı. Yağmur altında bekleyen dinleyiciler sinirlendi. Oğuzhan Koç'a yönelik yuhlamalar kuvvetle duyuldu.