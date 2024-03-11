Öğretmenlik hayalini bıraktı çiftlik kurdu!

“Günlük 300 litre süt üretimi yapıyoruz”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) görev yapan bir personelin tavsiyesi üzerine çiftlik kurmak için 4 yıl önce başvuruda bulunduklarını kaydeden Gökhan Balcı, "Kimya öğretmenliği mezunuyum. Yüksek lisansımı da yaptım. Hayvancılığa olan ilgim nedeniyle süt sığırcılığı yetiştiriciliğine yöneldim. 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulunduğumuz projemizin onaylanmasının ardından üretime başladık. Ürettiğimiz sütlerin bir kısmını kendimiz tüketiyoruz geriye kalanlar ise firmalara satıyoruz" ifadelerini kullandı.