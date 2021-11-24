Öğretmenler Günü mesajı resimli kısa anlamlı duygusal 24 Kasım kutlama mesajları
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bilgi, birikim ve tecrübeleri ile her zaman yolumuza ışık tutan öğretmelerimizin günü. Bu anlamlı günde en güzel öğretmenler günü mesajlarını, resimli kısa ve öz 24 kasım mesajlarını ve Atatürk'ün sözlerini sizler için derledik.
24 Kasım öğretmenler günü 2021 yılında çarşamba gününe denk geldi. Yolumuza yılmadan ışık tutan öğretmenlerimizin bu özel günü için en güzel öğretmenler günü mesajları, resimli 24 kasım mesajları ve Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili en güzel sözleri derlemesi haberimizde.
Ögretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun! - Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
- Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!
- Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!