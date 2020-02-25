Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama İlker Kaleli başrolde!
4 Mart çarşamba günü ekrana gelmeye hazırlanan Öğretmen dizisinin konusu ne hangi diziden uyarlama ve dizide kimler rol alacak? İşte ayrıntılar....
Olaylı tanıtım fragmanlarından sonra iyice merak konusu olan Fox Tv'nin 'Öğretmen' dizisi Çarşamba günleri yayınlanmaya başlayacak.Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın üstlendiği dizi şimdiden merak konusu oldu.
Başrolünde idealist bir öğretmen olan Akif karakteri ile en son Poyraz Karayel dizisindeki çıkışıyla akıllarda yer alan sevilen oyuncu İlker Kaleli yer alacak.Kaleli Poyraz Karayel'den sonra Neslihan Atagül ile "Dip"isimli internet dizisinde rol almıştı.
Koray Kerimoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı dizide Kaleli'ye Ceren Moray, Afra Saraçoğlu,Efekan Can gibi isimler eşlik edecek.
Öğretmen dizisinin konusu ne?
Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.