Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama İlker Kaleli başrolde!

Başrolünde idealist bir öğretmen olan Akif karakteri ile en son Poyraz Karayel dizisindeki çıkışıyla akıllarda yer alan sevilen oyuncu İlker Kaleli yer alacak.Kaleli Poyraz Karayel'den sonra Neslihan Atagül ile "Dip"isimli internet dizisinde rol almıştı.