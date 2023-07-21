Öğretim üyesi seri hırsız çıktı! İki komşu kuyumcudan peş peşe bileklik, kolye ve altın çaldı! Kendini böyle savundu
İSTANBUL'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan E.Ü. ocak ayında hediye almak için kuyumcuya girdi. Bileklik ve kolye ucu bakan kadın, oradan çıkıp yan kuyumcuya girdi. İkinci kumcu şüphelendi. Kamera kayıtları incelenince hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ilk kuyumcu da güvenlik kamerasına bakınca şok oldu. Hırsız öğretim üyesi, "Bir anlık gaflete düştüm" diyerek hırsızlığına ilginç bir kılıf buldu.
İstanbul'da görevli üniversite öğretim üyesi seri hırsız çıktı. Olay, geçen ocak ayında İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. 55 yaşındaki öğretim görevlisi E.Ü. yeni doğan yeğenine hediye almak için kuyumcuya gitti. Çocuk altın bilekliklerine bakan E.Ü. daha sonra altın kolye uçlarına da bakmak istedi ve satış danışmanının gösterdiği altınları inceledi. Altınlara baktıktan yaklaşık 6-7 dakika sonra kuyumcudan bir ürün satın almayan kadın, geri döneceğini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.
Komşu kuyumcuya girip bileklik çalınca..
İlk çıktığı kuyumcunun ardından yan dükkana da girip altın bileklik bakan öğretim görevlisi, ikinci dükkandan da ayrıldı. Şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine kuyumcudaki çalışan kamera kayıtlarını inceledi ve E.Ü.'nün bileklik çaldığını fark etti. Vakit kaybetmeden kadının arkasından seslenen çalışanın dikkati sayesinde E.Ü. dükkana geri dönerek bileklik çaldığını itiraf etti.
İlk dükkandan da hırsızlık yaptığı ortaya çıktı
Yaklaşık yarım saat sonra yan kuyumcuya polis ekiplerinin girdiğini gören satış danışmanı, ne olduğunu öğrenmek için komşu kuyumcuya gittiğinde kısa bir süre önce kendi dükkanlarına gelen E.Ü.'yü gördü. Kadının orada hırsızlık olayına karıştığını öğrenen satış danışmanı, kendi kuyumcusundaki kamera kayıtlarını inceledi ve aklına gelen başına geldi. E.Ü.'nün arkasını döndüğünde baktığı bebek künyesi ve altın kolye uçlarını çaldığını fark etti.
Depresyon ilaçlarını suçladı
Şikayet üzerine E.Ü. hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesinde suçunu kabul eden öğretim görevlisi kendini şöyle savundu: "Yeğenime hediye almak için altın kolyelere baktım. Bir anlık gafletle baktığım bir künye iki de kolye ucunu ücretini ödemeden alıp oradan ayrıldım. Yan dükkana girip oradan da künye aldım. Mağazadan çıkınca görevli bana seslendi."