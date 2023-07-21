Öğretim üyesi seri hırsız çıktı! İki komşu kuyumcudan peş peşe bileklik, kolye ve altın çaldı! Kendini böyle savundu

Depresyon ilaçlarını suçladı

Şikayet üzerine E.Ü. hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesinde suçunu kabul eden öğretim görevlisi kendini şöyle savundu: "Yeğenime hediye almak için altın kolyelere baktım. Bir anlık gafletle baktığım bir künye iki de kolye ucunu ücretini ödemeden alıp oradan ayrıldım. Yan dükkana girip oradan da künye aldım. Mağazadan çıkınca görevli bana seslendi."