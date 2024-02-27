Öğrenciyken kullandığı makinelerin üreticisi oldu! 65 ülkeye ihracat yapar hale geldi: İnsanın başarabilmesi için...

Firmasında halı yıkama, oto yıkama, sanayi tipi çamaşır yıkama ve kurutma, sanayi ve ev tipi süpürge ile zemin temizleme gibi makineler üreten Ayyıldız, yaklaşık 150'den fazla ürünü iç piyasanın yanı sıra aralarında ABD, Çin, Türk cumhuriyetleri ile Avrupa ve Afrika kıtasının bulunduğu 65 ülkeye gönderiyor.