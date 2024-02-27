Öğrenciyken kullandığı makinelerin üreticisi oldu! 65 ülkeye ihracat yapar hale geldi: İnsanın başarabilmesi için...
SAKARYA'da öğrenciyken okul harçlığını çıkarmak için aile işletmesinde koltuk yıkama hizmeti veren Mustafa Volkan Ayyıldız, ağabeylerinin yönlendirmesiyle üretimine başladığı endüstriyel temizlik makinelerini ve kimyasalları 65 ülkeye ihraç ediyor.
Lise yıllarında Karasu ilçesinde ailesine ait dükkanda evlere, camilere koltuk ve halı yıkama hizmeti vererek okul harçlığını çıkaran Ayyıldız, ağabeylerinin yönlendirmesiyle 2009'da kurduğu firmada endüstriyel temizlik makinesi ve kimyasalları üretimine başladı.
Firmasında halı yıkama, oto yıkama, sanayi tipi çamaşır yıkama ve kurutma, sanayi ve ev tipi süpürge ile zemin temizleme gibi makineler üreten Ayyıldız, yaklaşık 150'den fazla ürünü iç piyasanın yanı sıra aralarında ABD, Çin, Türk cumhuriyetleri ile Avrupa ve Afrika kıtasının bulunduğu 65 ülkeye gönderiyor.
Ayyıldız, ihracat yapılan ülke sayısını artırarak ülke ekonomisine daha fazla döviz kazandırmayı hedefliyor.
AA muhabirine, kuruluş hikayesinden bahseden MAY Makina Kimya firmasının sahibi Ayyıldız, üretimini yaptığı temizlik makinelerinin, aslında herkesin aşina olduğu, bir şekilde yolunun kesiştiği ürünler olduğunu söyledi.