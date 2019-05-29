Öğrencilere ücretsiz servis! Dilovası Belediye Başkanı Şayir talimatı verdi
KOCAELİ Dilovası'nda yerel seçimde başkan seçilen Hamza Şayir'in ilk icraatı, lise öğrencilerine ücretsiz servis hizmeti vermek oldu.
İstanbul'da öğrenci akbillerine yapılan indirim halen gündemdeyken Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, diğer belediyelere örnek teşkil edecek bir işe imza attı.
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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51'lik kesimin oyunu alarak belediye başkanı seçilen Hamza Şayir, göreve gelir gelmez ilçenin "acil" olarak nitelendirilen sorunlarının çözümüne öncelik verdi.
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Bu kapsamda öğrencilerin okullarına rahat ulaşabilmeleri için bir formül düşünen Başkan Şayir, belediyenin garajındaki araçları devreye sokarak lise öğrencilere bedava servis hizmeti vermeye başladı.
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