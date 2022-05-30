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Öğrenci servisiyle tır çarpıştı korkunç kaza

Öğrenci servisiyle tır çarpıştı korkunç kaza

MERSİN'in Silifke ilçesinde öğrenci servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan 9 öğrenci ile 2 şoför hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci servisiyle tır çarpıştı korkunç kaza

Taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki okullara öğrenci götüren Durali K'nin kullandığı 33 S 8208 plakalı servis aracı, Işıklı Mahallesi D-400 kara yolunda Doğan A. idaresindeki 20 ADM 116 plakalı tırla çarpıştı.

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Öğrenci servisiyle tır çarpıştı korkunç kaza

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Öğrenci servisiyle tır çarpıştı korkunç kaza

Yaralanan 9 öğrenciyle tır ve servis aracının şoförleri, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

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Öğrenci servisiyle tır çarpıştı korkunç kaza

Bir öğrenci ile sürücü Durali K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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