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Oğlu İlker İnanoğlu ile hasret giderdi! Filiz Akın'ın paylaşımındaki o detay hayranlarını korkuttu

Oğlu İlker İnanoğlu ile hasret giderdi! Filiz Akın'ın paylaşımındaki o detay hayranlarını korkuttu

1962 yılında Artist dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak şöhret kapılarını bir bir aralayan güzel oyuncu Filiz Akın kısa sürede filmlerin aranan yüzü oldu. 121 filmin başrolünde oynayan Akın sinema kariyeri boyunca "Kolejli kız" olarak anıldı. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Akın şu sıralar Bodrum'daki yazlığında tatilin keyfini çıkarıyor. Oğlu İlker İnanoğlu ile önceki gün sosyal medyadan paylaşım yapan güzel oyuncunun sesinin çıkmaması hayranlarını üzdü..

Oğlu İlker İnanoğlu ile hasret giderdi! Filiz Akın'ın paylaşımındaki o detay hayranlarını korkuttu

Türk sinemasının sultanlarından olan, sarı havalı saçlarıyla hafızalara kazınan Filiz Akın 1962 yılında Artist dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak şöhret basamaklarını kısa sürede tırmandı. Kısa sürede filmlerin aranan yüzü olan oyuncu 121 filmin başrolünde oynadı.  Sinema kariyeri boyunca "Kolejli kız" olarak anılan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla adeta yıllara meydan okuyor.   Şu sıralar Bodrum'daki yazlığında tatilin keyfini çıkaran Akın'ın yanına giden oğlu İlker İnanoğlu annesiyle özlem giderdi. Keyifli anları sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncunun sesinin çıkmaması hayranlarını korkuttu. 

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Oğlu İlker İnanoğlu ile hasret giderdi! Filiz Akın'ın paylaşımındaki o detay hayranlarını korkuttu

Sesi çıkmıyor, konuşmakta zorlanıyor

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile buluştu. İkili, medya hesaplarından bir video paylaştı. Görüntülerde Akın'ın sesinin çıkamaması, konuşmakta zorlanması sevenlerini üzdü.

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Oğlu İlker İnanoğlu ile hasret giderdi! Filiz Akın'ın paylaşımındaki o detay hayranlarını korkuttu

Çekimleri yüzünden annesini göremiyordu

Filiz Akın ile İlker İnanoğlu aylar sonra bir araya geldiler. Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser rolünü oynayan İlker İnanoğlu, İstanbul'daki çekimler sebebi ile annesi Filiz Akın'ın yanına gidemiyordu.

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Oğlu İlker İnanoğlu ile hasret giderdi! Filiz Akın'ın paylaşımındaki o detay hayranlarını korkuttu

Oğluyla Bodrum'da buluştu

Sağlık sorunları sebebi ile Bodrum'da yaşayan usta sanatçı, oğluyla buluşma anlarını sosyal medyada paylaştı.

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