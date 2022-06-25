Oğlu İlker İnanoğlu ile hasret giderdi! Filiz Akın'ın paylaşımındaki o detay hayranlarını korkuttu

Türk sinemasının sultanlarından olan, sarı havalı saçlarıyla hafızalara kazınan Filiz Akın 1962 yılında Artist dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak şöhret basamaklarını kısa sürede tırmandı. Kısa sürede filmlerin aranan yüzü olan oyuncu 121 filmin başrolünde oynadı. Sinema kariyeri boyunca "Kolejli kız" olarak anılan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla adeta yıllara meydan okuyor. Şu sıralar Bodrum'daki yazlığında tatilin keyfini çıkaran Akın'ın yanına giden oğlu İlker İnanoğlu annesiyle özlem giderdi. Keyifli anları sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncunun sesinin çıkmaması hayranlarını korkuttu.