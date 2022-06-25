Oğlu İlker İnanoğlu ile hasret giderdi! Filiz Akın'ın paylaşımındaki o detay hayranlarını korkuttu
1962 yılında Artist dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak şöhret kapılarını bir bir aralayan güzel oyuncu Filiz Akın kısa sürede filmlerin aranan yüzü oldu. 121 filmin başrolünde oynayan Akın sinema kariyeri boyunca "Kolejli kız" olarak anıldı. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Akın şu sıralar Bodrum'daki yazlığında tatilin keyfini çıkarıyor. Oğlu İlker İnanoğlu ile önceki gün sosyal medyadan paylaşım yapan güzel oyuncunun sesinin çıkmaması hayranlarını üzdü..
Türk sinemasının sultanlarından olan, sarı havalı saçlarıyla hafızalara kazınan Filiz Akın 1962 yılında Artist dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak şöhret basamaklarını kısa sürede tırmandı. Kısa sürede filmlerin aranan yüzü olan oyuncu 121 filmin başrolünde oynadı. Sinema kariyeri boyunca "Kolejli kız" olarak anılan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla adeta yıllara meydan okuyor. Şu sıralar Bodrum'daki yazlığında tatilin keyfini çıkaran Akın'ın yanına giden oğlu İlker İnanoğlu annesiyle özlem giderdi. Keyifli anları sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncunun sesinin çıkmaması hayranlarını korkuttu.
Sesi çıkmıyor, konuşmakta zorlanıyor
Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile buluştu. İkili, medya hesaplarından bir video paylaştı. Görüntülerde Akın'ın sesinin çıkamaması, konuşmakta zorlanması sevenlerini üzdü.
Çekimleri yüzünden annesini göremiyordu
Filiz Akın ile İlker İnanoğlu aylar sonra bir araya geldiler. Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser rolünü oynayan İlker İnanoğlu, İstanbul'daki çekimler sebebi ile annesi Filiz Akın'ın yanına gidemiyordu.
Oğluyla Bodrum'da buluştu
Sağlık sorunları sebebi ile Bodrum'da yaşayan usta sanatçı, oğluyla buluşma anlarını sosyal medyada paylaştı.