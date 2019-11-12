OECD dünyanın en çok alkol tüketilen ülkelerini açıkladı! Listede Türkiye de var
OECD tarafından dünyanın en çok alkol tüketen ülkeleri açıklandı. Listenin başında Litvanya yer alıyor. Bu ülkenin sakinleri yılda ortalama 12.3 litre alkol tüketiyor.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Sağlık 2019” (Health at a Glance) raporunda, kişi başına en çok alkol tüketen ülkeler açıklandı.
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Litvanya, ortalama 12.3 litre ile zirvede yer alırken 11.8 litre ile Avusturya ikinci, 11.7 litreyle Fransa da üçüncü oldu.
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İlk beşte ayrıca Çekya (11.6) ve Lüksemburg (11.3) yer alıyor. Kişi başına ortalama 11.2 litre alkol tüketen Letonya ve İrlanda 6. sırayı paylaşırken Macaristan ve Rusya, 11.1 litre yedinci sırada gösterildi.
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İlk ona ayrıca Almanya (10.8 litre), Portekiz (10.7 litre) ve Polonya (10.6 litre) girmeyi başardı.
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