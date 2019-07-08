ODTÜ'ye polis girdi! Protestocu öğrencilere müdahale

ODTÜ'de Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde öğrencilerin protesto eylemleri sürerken, bu sabah saatlerinde polis üniversiteye girdi. Bölge çok sayıda polis tarafından ablukaya alınırken, öğrencilerin çadırların olduğu alandan çıkması istendi.