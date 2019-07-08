ODTÜ'ye polis girdi! Protestocu öğrencilere müdahale
ODTÜ'ye yapılacak Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna karşı öğrencilerin başlattığı protestolar devam ediyor. Bunun üzerine okula giren polis ekipleri, eylem yapan öğrencileri zorla dışarı çıkarttı. Öte yandan ağaç kesimine başlandı.
ODTÜ'de Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde öğrencilerin protesto eylemleri sürerken, bu sabah saatlerinde polis üniversiteye girdi. Bölge çok sayıda polis tarafından ablukaya alınırken, öğrencilerin çadırların olduğu alandan çıkması istendi.
Karşı koyan öğrenciler eylemlerini sürdüreceklerini açıklayınca polis müdahale etmeye başladı. Polis müdahale sırasında biber gazı kullandı. Destek için ODTÜ'ye giden vekil ve akademisyenler içeri alınmazken, polisin öğrencilere müdahalesi sonrasında ağaçların kesimine başlandı.
Mimarlar Odası geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurdu inşaatının ruhsatsız olduğu iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.
"Polis tarafından ablukaya alındı"
HDP Milletvekili Murat Çepni de ODTÜ Kavaklık'a giderken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı" dedi.