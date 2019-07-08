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ODTÜ'ye polis girdi! Protestocu öğrencilere müdahale

ODTÜ'ye polis girdi! Protestocu öğrencilere müdahale

ODTÜ'ye yapılacak Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna karşı öğrencilerin başlattığı protestolar devam ediyor. Bunun üzerine okula giren polis ekipleri, eylem yapan öğrencileri zorla dışarı çıkarttı. Öte yandan ağaç kesimine başlandı.

ODTÜ'ye polis girdi! Protestocu öğrencilere müdahale - Sayfa 1

ODTÜ'de Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde öğrencilerin protesto eylemleri sürerken, bu sabah saatlerinde polis üniversiteye girdi. Bölge çok sayıda polis tarafından ablukaya alınırken, öğrencilerin çadırların olduğu alandan çıkması istendi.

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ODTÜ'ye polis girdi! Protestocu öğrencilere müdahale - Sayfa 2

Karşı koyan öğrenciler eylemlerini sürdüreceklerini açıklayınca polis müdahale etmeye başladı. Polis müdahale sırasında biber gazı kullandı. Destek için ODTÜ'ye giden vekil ve akademisyenler içeri alınmazken, polisin öğrencilere müdahalesi sonrasında ağaçların kesimine başlandı.

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ODTÜ'ye polis girdi! Protestocu öğrencilere müdahale - Sayfa 3

Mimarlar Odası geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurdu inşaatının ruhsatsız olduğu iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

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ODTÜ'ye polis girdi! Protestocu öğrencilere müdahale - Sayfa 4

"Polis tarafından ablukaya alındı"

HDP Milletvekili Murat Çepni de ODTÜ Kavaklık'a giderken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı" dedi.

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