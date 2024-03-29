Odak noktası İstanbul

31 Mart’a iki kala seçimin kalbi İstanbul’da atıyor.

Her iki parti içinde CHP ve AK Parti için tüm Türkiye gözden çıkarılabilir ama İstanbul asla…

AK Parti, 80 şehri kazansa İstanbul’u kaybetse CHP iktidarı kaybetmiş sayacak.

Sadece İstanbul’da mı seçim var?

Sadece İstanbullu seçmen mi sandığa gidiyor?

Tüm araştırma şirketleri neden en çok İstanbul özelinde seçim anket çalışması yapıyor?

Her tarafta odak İstanbul.

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR araştırmanın sonuçlarına göre İmamoğlu, Murat Kurum’un en az beş puan önünde.

Bayrakçı’nın yaptığı bir önceki ankette bu fark 2.8 puandı.

Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırmanın 2100 kişiyle gerçekleştirdiği ankette;

İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz?

Sorusunda tablo şöyle;

Ekrem İmamoğlu, 9.5 puan önde görülüyor.

Ekrem İmamoğlu 39.5

Murat Kurum 30

Meral Danış Beştaş 3.1 Azmi Karamahmutoğlu 2.6 Mehmet Altınöz 2.4 Buğra Kavuncu 1.5 Diğer 1 Kararsızlar 19.9 Kararsızlar dağıtıldıktan sonra aradaki fark 11.6 puana çıkıyor.

Seçmen siyasi karizma olarak baktığında Ekrem İmamoğlu’nu daha karizmatik buluyor.

Siyasi karizması daha yüksek olan bir aday mı?

Yoksa

Hizmet vaat eden, çalışmaktan yorulmayan, tek derdi İstanbul olan mı?

Bu bir yerel seçim, o nedenle;

En fazla projesi olan,

En gerçekçi proje üreten,

Yenilikçi olan,

Odak noktası insana hizmet, şehre hizmet olan

Şehirdeki yaşam konforunu yükselten,

Genç, yaşlı, çocuk demeden sadece insana hizmet edenin kazanması gereken bir seçim var ortada.

Seçmenle pozitif ilişki kuran, güven zeminini oluşturan, seçmen le aynı dili konuşanın kazanacağı bir seçim var iki gün sonra.

Bunun yanı sıra Mayıs seçimlerinden bu yana emeklinin maddi beklentisine cevap verilememesi,

Seçim süreci devam ederken deprem bölgesinde yapılan inşaatlara doğal olarak öncelik verilmesi ve bunun devlet ekonomisindeki mali yükü emeklilerin maaşlarındaki iyileştirme halini ertelediğinden dolayı bunun sandığa olumsuz yansıması olacak. Mayıs seçimlerinde iktidara destek veren emekli seçmen bu defa siyasi dengedeki kendi gücünü göstermek isteyecektir.

Bir de Kürt halkının tamamının DEM’li gibi düşünülmesi yanlış bir siyasi stratejidir. Ötekileştirmeden içe çekmek gerekirdi.

Bu siyasi bakış YRP içinde geçerli.

Kararsız seçmenin sandık başında vereceği karar çok önemli.

Yaşının gereği olarak ilk defa oy verecek seçmenin oyu oldukça kıymetli.

Oy vermek için seçim bölgelerine seyahat edenlerin oyları oldukça önemli.

Vatandaş olmanın bilinciyle, en iyi hizmeti verecek olan siyasi partinin belediye başkan adayını desteklemek, sandığa gitmek, sandıktan çıkacak sonucu tebrik etmek demokrasinin gereğidir.