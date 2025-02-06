Öcalan’ın açıklaması 15 Şubat’ta mı?

Şu günlerde en çok konuşulan ve merakla beklenen mevzu, Öcalan’ın, yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat’ta PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacağı yönündeki beklenti.

15 Şubat 1999 tarihi neden önemli?

Çünkü Öcalan, CIA veya Mossad'ın tartışmalı yardımlarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı tarafından düzenlenen bir operasyonla 15 Şubat 1999'da Yunanistan Büyükelçiliği'nden Nairobi Jomo Kenyata Uluslararası Havaalanı'na nakledilirken yakalandı. Apo’nun yakalanma yıl dönümünde PKK’nın silah bırakması için açıklaması yapması ne kadar doğru olur?

Halk bunu istemeyebilir. O nedenle tarihlerede takılmadan süreç ilerlemeli.

PKK’nın Suriye yapılanması olan Suriye Demokratik Güçleri’nin liderlerinden Mazlum Abdi’nin “Öcalan, 15 Şubat’ta bir mesaj yayınlayacak” demeci beklentiyi yükseltti.

DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan dünkü grup toplantısından çıkarken, Apo’nun tarihi çağrı için hazırlandığını söyledi.

Çağrı Apo tarafından yapılacak ancak 15 Şubat’a yetişir mi?

DEM Parti; Apo’nun uzun süredir yeni bir çözüm modeli üzerinde çalıştığını,

Çalışılan modelin toplumsal uzlaşmaya hizmet edeceğini,

Çatışmanın bitirileceğini,

Siyasi zeminde hareket edileceğini ifade etti.

Bunun için farklı partilerden, DEM Parti’den ve PKK’dan öneri ve görüş gelmesini ve bu öneri ve görüşlerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra gerekli açıklamanın yapılmasının doğru olacağını etkili, ses getiren bir çağrı yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Çağrının nasıl yapılacağı konusunda ise tartışma sürüyor.

Adadan gidecek isim Mansur Yavaş mı?

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP adasının dışında tutup, adadan gönderme planlarını devreye koymuşlar.

Adadan gidecek isim Mansur Yavaş mı?

Mansur Yavaş için böylesi bir plan yıpratıcı olur.

Mansur Yavaş;

Parti içi yarışa katılmayacak.

Böyle bir durumda Ekrem İmamoğlu tek aday olacak.

Kendi kendine yarışacak ve CHP’nin adayı olacak.

Ya da

CHP’deki eğilim yoklamasına girecek ve sonucuna katlanacak. Ekrem İmamoğlu’nun irmek irmek ördüğü tuzağa düşecek.

Olmadı

CHP dışında adaylık şansını arayacak. 100 bin imza toplayıp merkez sağ ve milliyetçi kesimin adayı olarak halkın karşısına çıkacak. Mansur Yavaş’ın CHP içinde olduğu kadar milliyetçi ve sağ seçmende de bir karşılığı olduğu biliniyor.

O nedenle

Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı kolay lokma sanmasınlar.

Mansur Yavaş bağımsız aday olarak gireceği seçimde dengeleri değiştirir. Kendisi kazanamasa da seçimin kaybettireni olur.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in kendisini adadan gönderme planında stratejik oy kullanılmasını sağlayıp adada kalabilir. Bu da mücadelenin dozunu giderek arttırır.

Ekrem İmamoğlu siyasi ikbali için mücadele ediyor, çarpışıyor.

Hedefe ulaşmak için tüm şartları zorluyor.

Gayretle ilerliyor.

Siyasi hayatın zirvesi olan makamı kimseye bırakacak gibi görünmüyor. Kıran kırana bir iç mücadele yaşanırken fren yapmadan ilerliyor.