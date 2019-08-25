Ocak zammıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 480 TL zam yolda!
Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaşımızı ilgilendiren Ocak'ta yapılacak olan zamla birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı bakın ne kadar olacak?
12 milyon aşkın vatandaşın emekli maaşları geçtiğimiz ay zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Ancak bilindiği üzere yılın 2 ayrı döneminde emekli maaşlarına zam artışı sağlanıyor. Bununla birlikte iki kez de bayram ikramiyesi alan emekliler gözünü şimdiden Ocak zamlarına çevirdi. 480 liraya kadar zam öngürülüyor.
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Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, 9 milyonu aşkın SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak artışına ilişkin ipucunu veriyor.
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Buna göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam alacak SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi maaşında, yüzde 8.46 seviyesinde artış olabilecek.
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Gelirler 100 ile 480 lira arasında yükselecek.
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