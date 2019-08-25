Ocak zammıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 480 TL zam yolda!

12 milyon aşkın vatandaşın emekli maaşları geçtiğimiz ay zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Ancak bilindiği üzere yılın 2 ayrı döneminde emekli maaşlarına zam artışı sağlanıyor. Bununla birlikte iki kez de bayram ikramiyesi alan emekliler gözünü şimdiden Ocak zamlarına çevirdi. 480 liraya kadar zam öngürülüyor.